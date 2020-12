Amtsgericht Wipperfürth : Frau rastet aus und verletzt Polizist – hohe Geldstrafe

Hückeswagen Der Biss in die Kniescheibe eines Beamten kommt einer 33-jährigen Hückeswagenerin teuer zu stehen. Sie muss eine hohe Geldstrafe von 3600 Euro (90 Tagessätze zu je 40 Euro) zahlen – außerdem 800 Euro Schmerzensgeld.

Nach eineinhalb Flaschen Wein und mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut rastete eine 33-jährige Hückeswagenerin im Februar völlig aus. Das Ergebnis war eine hohe Geldstrafe von 3600 Euro (90 Tagessätze zu je 40 Euro), zudem die Frau am Amtsgericht in Wipperfürth jetzt verurteilt wurde.

Zurzeit bewohnt die Mutter mit ihrem 17-jährigen Sohn noch eine Dachgeschosswohnung im Haus ihres Ex-Freundes. Am Tattag brach sie in die Wohnung ihres ehemaligen Partners, die eine Etage tiefer liegt, ein, indem sie die Tür auftrat. „Der Bruder meines Ex und seine Cousins waren da, die wollte ich rausschmeißen“, sagte die Angeklagte und versuchte so, ihr Verhalten zu erklären. Grund sei der Drogen- und Waffenhandel der Familie des Ex-Freundes. „Ich hatte Panik und wollte, dass er damit aufhört, solange wir da wohnen“, fügte sie hinzu.