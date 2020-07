Kommunalwahl in Hückeswagen : Frank Mombauer kandidiert für Bürgermeisteramt

Kommunalwahl in Hückeswagen

Hückeswagen Der Verein Freie aktive Bürger (FaB) verkündete die Kandidatur ihres Mitglieds Frank Mombauer. Dieser muss noch auf einer Mitgliederversammlung offiziell bestimmt werden.

Lange sah es danach aus, als würde Amtsinhaber Dietmar Persian in Hückeswagen ohne Gegenkandidat in die Bürgermeisterwahl am 13. September gehen – bis Mittwochmittag. Da verkündete der Verein Freie aktive Bürger (FaB) die Kandidatur ihres Mitglieds Frank Mombauer (Foto).