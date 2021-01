Politik in Hückeswagen : Frank Mombauer kehrt der Politik wieder den Rücken

Hückeswagen Der 53-Jährige legt sein FaB-Ratsmandat nieder, das er erst mit der Kommunalwahl am 13. September 2020 erhalten hatte. Ausschlaggebend für diesen Schritt seien gesundheitliche Gründe, sagt er.

Es ist gerade einmal elf Monate her, dass sich Frank Mombauer den Freien aktiven Bürgern (FaB) angeschlossen hat. Die wählte ihn Mitte Juli sogar zu ihrem Bürgermeisterkandidat. Bei der Wahl am 13. September unterlag der 53-Jährige, der in verantwortlicher Position bei Thyssenkrupp in Oberhausen arbeitet, zwar Amtsinhaber Dietmar Persian. Seine knapp 32 Prozent waren aber ein achtbares Ergebnis. Immerhin schaffte es Mombauer für die FaB auf Anhieb in den Stadtrat, deren Fraktionsvorsitz er sich mit Brigitte Thiel teilen wollte. Die ist nun wieder alleinige Chefin, denn Frank Mombauer zieht sich aus Rat und Politik zurück. Ausschlaggebend dafür ist seine Gesundheit.