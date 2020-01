Kultur in Hückeswagen : „Fragile Matt“ sorgt für irische Klänge im Kultur-Haus

Hückeswagen Mit mehrstimmigem Gesang präsentiert die Band irische und schottische Tunes. Dabei kommt die irische Musik mal fetzig und mal ruhig rüber.

Zum Auftakt ins neue Jahr lädt das Kultur-Haus Zach traditionell zu einem Irish Folk-Abend ein. Bereits zum 8. Mal gasiert die Gruppe „Fragile Matt“ am kommenden Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, im Haus an der Islandstraße 5-7. Mit mehrstimmigem Gesang präsentiert die Band irische und schottische Tunes. Dabei kommt die irische Musik mal fetzig und mal ruhig rüber. Das Publikum darf jedenfalls auch mitsingen und tanzen, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. Die Musik reicht von Liebesballaden über die mehr oder weniger bekannten Lieder um und über den Whiskey bis hin zu den Balladen und Heldenliedern der irischen Freiheitskämpfer. Als Gastmusikerin neu dabei ist Katja Martens (Fiddle und Gesang). Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es noch im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro.