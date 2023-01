Irish Folk hat viele Fans in der Schloss-Stadt „Fragile Matt“ gibt zehntes Konzert in Hückeswagen

Auch wenn die zehn Jahre, in denen die Gruppe nun schon regelmäßig in die Schloss-Stadt kommt, naturgemäß nicht spurlos an den Musikern vorbeigegangen ist, so haben sie doch nichts von ihrem musikalischen Elan auf der Bühne verloren. David Hutchinson sang mit seiner so angenehm rauen Stimme, während Andrea Zielke wie ein Power-Floh die Gitarrenbegleitung und zweite Stimme übernahm. Katja Winterberg sorgte mal an der Geige für eine sanfte Untermalung der Balladen oder auch für den typisch irischen Rhythmus an der Rahmentrommel, der die Füße quasi automatisch mitwippen lässt. Unterhaltsam waren auch die Ansagen zwischen den Stücken, bei denen Andrea Zielke das Stück „Dirty old town“ als Lied über Wuppertal verkaufte – „das schillernde Juwel an der A 46“. Sie erzählte von lauwarmer Ziegenmilch mit Honig, die man sich in irischen Kneipen direkt vom Tier „zapfen“ könne und bot vier irische Ziegen im Tausch gegen zwei bergische Esel an. Neu im Repertoire war das aus Neuseeland stammende Lied „The Wellerman“, das mittlerweile wohl jeder mitsingen kann und auch tat. Da verwunderte es nicht, dass das Publikum noch mehrere Zugaben forderte.