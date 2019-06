Kulturräume in Hückeswagen : Fotokunst von Andreas Türpe auf dem Marktberg

Hückeswagen Der Amtsgerichtspräsident fotografiert schon seit 1982 leidenschaftlich gerne. Und künstlerisch sehr hochwertig.

Normalerweise wälzt Andreas Türpe in Wipperfürth Gerichtsakten. Der Amtsgerichtspräsident hat indes ein Hobby, das damit so gar nichts zu tun hat. Er fotografiert schon seit 1982 leidenschaftlich gerne. Und künstlerisch sehr hochwertig. Das konnten die Besucher der Kulturräume am Samstag im Haus von Guido Rottländer am Marktberg genauer betrachten. „Wir wurden von den Organisatoren angesprochen, ich kannte Andreas Türpe, und er hat direkt zugesagt“, sagte Rottländer.