Hückeswagener Hobbyfotograf stellt aus : Bergische Naturimpressionen

Hückeswagen Der Hückeswagener Orthopädie-Schuhmachermeister ist Hobby-Fotograf aus Leidenschaft. Bei seinen morgendlichen Spaziergängen mit Hund sind faszinierende Aufnahmen entstanden, die ab heute für zwei Wochen im Kultur-Haus Zach zu sehen sein werden.

Wenn Torsten Pütz morgens mit dem Hund in Hückeswagen unterwegs ist, hat er häufig seine Kamera dabei. Die Ergebnisse dieser Fotospaziergänge sind ab heute, Samstag, in der Ausstellung „Natur- und Sonnenimpressionen“ im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, zu sehen. Bis Samstag, 27. November, an dem das Kulturzentrum sein zehnjähriges Bestehen mit zwei Konzerten der „Gregorian Voices“ feiert, werden bei Veranstaltungen die großformatigen Fotos mit der wunderschönen bergischen Landschaft, den Sonnenaufgängen und der morgendlichen Stimmung zu sehen sein.

Das Fotografieren begeistert Pütz schon seit vielen Jahren. Er liebt Spaziergänge durch die Natur und genießt die Landschaft des Bergischen Lands. „Wir leben hier in Hückeswagen in einer Region, wo andere Urlaub machen“, sagt er. Viele der Fotos in der Größe etwa von zwei mal 1,45 Meter oder 150 mal 90 Zentimeter zeigen Impressionen, wenn ein neuer Tag beginnt. Pütz: „Ich mag es, wenn die ersten Lichtstrahlen die Landschaft erhellen und genieße den Anblick der Lichteffekte, die die ersten Sonnenstrahlen erzeugen.“ An gewissen Orten hat der Hückeswagener Orthopädie-Schuhmachermeister immer wieder aus der gleichen Position fotografiert, so dass die gleiche Kulisse auch in einem anderen Licht und in einer anderen Stimmung wahrgenommen werden kann.