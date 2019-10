„Rä-Te-Ma-Teng“ : Weihnachtsdeko basteln für Karneval

Sie basteln Weihnachtsdeko, um damit das Wurfmaterial für den Karnevalszug „Rä-Te-Ma-Teng“ zu finanzieren: die Foodsaver (v. l.) Nicole Waier, Britta Krüger, Vanessa Förster-Könne, Anne Brefka und Melanie Kirschsieper. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Damit die Lebensmittelretter beim nächsten „Rä-Te-Ma-Teng“ wieder mit vollen Händen Kamelle werfen können, sind sie kreativ geworden. Sie basteln Weihnachtsdeko, die unter anderem beim Martinsmarkt verkauft werden soll.

Zwar ist es selbst für ausgemachte Karnevalisten bis zum Start der nächsten Session noch ein wenig hin, bis zum Rosenmontag müssen die Jecken sogar noch bis zum 24. Februar warten. Aber letztlich gilt in Hückeswagen: Nach dem „Rä-Te-Ma-Teng“ ist vor dem „Rä-Te-Ma-Teng“. Und da die Kamelle-Versorgungslage auch nicht leichter wird, müssen die hiesigen Narren schon ein wenig kreativ werden, um für volle Beutel für den nächsten Kolping-Rosenmontagszug zu sorgen. Umso mehr, wenn man komplett auf Non-Food-Kamelle setzt und kein Verein ist, der über eine eigene Kasse verfügt, aus der zur Not Geld beigesteuert werden kann. So ist das bei den Foodsavern in Hückeswagen, die bei den vergangenen beiden Rosenmontagszügen dabei waren und immer sehr viel Spaß hatten. „Uns hat das total viel Freude gemacht, wir wollen auf jeden Fall wieder mitlaufen“, versichert Lebensmittelretterin Melanie Kirschsieper.

Die Spenden aus dem Einzelhandel würden allerdings nicht mehr werden, ergänzt ihre Kollegin Nicole Waier. Die Händler bemühten sich zwar. „Aber es ist schon deutlich, dass nicht mehr so viele Artikel da sind, die herausgegeben werden können.“ Zwar hätten gerade Optik Lammert und die Parfümerie Flohr ihre Schubladen leer gemacht, und auch von der Kolpingsfamilie gebe es für alle Zugteilnehmer Kamelle. Aber diese müssen im Vorfeld fleißig sammeln. „Und unsere geretteten Lebensmittel dürfen wir nicht verteilen, daher sind wir auf Non-Food-Artikel angewiesen“, erläutert Melanie Kirschsieper.

Info Unterstützung für die Foodsaver Mithelfen Wer seine kreative Ader ausleben und den Foodsavern dabei helfen möchte, bei ihrer dritten Teilnahme am „Rä-Te-Ma-Teng“ genug Kamelle werfen zu können, kann auch an den kommenden Freitagen und Samstagen, ab 16 Uhr, in die Räumlichkeiten des privaten Bildungsträgers Tertia, Industriestraße 10, kommen. Anmeldung Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Diese Ausgangslage hat die Lebensmittelretter einmal mehr erfinderisch werden lassen. Über die Medien und die eigene WhatsApp-Gruppe haben die Foodsaver zu Spenden aufgerufen. „Wir wollten ausrangierte, aber noch schöne Weihnachtsdekorationen sammeln, um daraus neue Dekoartikel zu basteln. Die verkaufen wir dann – mit zweckgebundenem Gewinn, um davon eben Kamelle zu kaufen“, sagt Nicole Waier. Die ersten Verkaufsmöglichkeiten sind auch schon fixgemacht worden, ergänzt Melanie Kirschsieper. So wird es am Donnerstag, 21. November, einen Adventsbasar in der Stadtbibliothek geben, komplett organisiert von den Foodsavern. Im Anschluss daran bekommen sie eine Vitrine zur Verfügung gestellt, in der sie ihre Deko bis Weihnachten ausstellen können. Die Sachen werden gegen eine Spende abgegeben. „Außerdem werden wir auf den Martinsmärkten in Hückeswagen und Radevormwald stehen“, sagt Nicole Waier.

Damit aber auch etwas zum Verkauf angeboten werden kann, müssen die Foodsaver jetzt fleißig arbeiten. Am Material kann es nicht scheitern, wie Melanie Kirschsieper lachend sagt: „Die Aufrufe haben Wunder gewirkt – wir haben unglaublich viele Dekoartikel bekommen.“ So viel sei es, dass erst einmal aussortiert werden musste. „Wir werfen praktisch nie was weg. Und weil dann doch viel Material übrig geblieben ist, habe ich einen Kindergarten in der Region gefunden, der für einen eigenen Basar auch ausrangierte Weihnachtsdeko sucht“, erzählt die Lebensmittelretterin.