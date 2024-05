Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Duo Crawford & Palm präsentiert wieder Frische Folk-Musik aus Schottland

Sie gehören zu den Stammgästen des Kultur-Hauses Zach, denn Sabrina Palm und Steve Crawford geben am kommenden Samstag bereits zum sechsten Mal ein Konzert im oberen Island mit „Fresh Folk from Scotland“. In den vergangenen Jahren, in denen der Sänger und Gitarrist aus Aberdeen und die Ausnahmefiddlerin und Schlüsselfigur der deutschen Irish-Music-Szene bereits gemeinsam unterwegs sind, haben sie sich als einer der erfolgreichsten Scottish/Irish-Music-Acts in Deutschland etabliert und sind zudem durch Schottland, Irland, Belgien, Holland und Frankreich getourt. „Dabei haben sie sich eine internationale Fangemeinde erspielt“, berichtet Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus Zach. „Ihr mittlerweile zweites Album hat besonders gute Resonanz in der Presse bekommen und war ,Album der Woche‘ beim schottischen BBC-Radio.“