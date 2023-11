Schule in Hückeswagen Förderverein unterstützt Realschul-Arbeit

Nachdem der Vorstand entlastet und mit Mona Grygosch sowie Matthias Noack und Sabine Rudolph als Stellvertreter, Schmalt als Kassierer und Pascal Ullrich als Schriftführer neu gewählt wurden, ging es an die Planungen für das kommende Jahr. Das Schulorchester werde dabei ebenso wieder gefördert wie Exkursionen und Klassenfahrten mit einem festen Betrag. Auch die Bücherei könne sich über eine Förderung für die Anschaffung neuer Bücher freuen. „Ich habe mein Büro neben der Bücherei – und ich habe es noch an keiner anderen Schule erlebt, dass sie so gut und ausgiebig von den Kindern genutzt wird“, sagte Schulleiterin Birgit Sköries.