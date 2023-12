Löwen-Grundschule in Hückeswagen Förderverein spendet 1000 Euro für Bücher

Studien haben es in der Vergangenheit immer wieder bestätigt: In deutschen Kinderzimmern wird nicht mehr so viel gelesen und vor allem vorgelesen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat sich der Förderverein der Löwen-Grundschule für eine großzügige Spende für die Schülerbücherei entschieden: 1000 Euro für einen ganzen Turm neuer Bücher. „Von informativen Sachbüchern, über spannende Kriminalfälle bis hin zu spannenden Geschichten – bei der Vielfalt dürfte für jede Altersgruppe und jeden Lesegeschmack etwas dabei sein“, freut sich Martina Mobini vom Sekretariat der Löwen-Grundschule in einer Pressemitteilung. Bei der Auswahl der Bücher dabei waren Imke Eichner, zuständige Lehrerin für die Bibliothek an der Löwen-Grundschule, und Alina Schäfer, Klassenlehrerin der 1c.