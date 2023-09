Weitere Beratung im Hückeswagener Umweltausschuss Steckersolargeräte – städtische Förderung ist noch nicht vom Tisch

In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses wurden diese Änderungen vorgestellt. So entfällt jetzt die Anmeldung beim Netzbetreiber, rückwärtsdrehende Zähler werden erlaubt und die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters wird von 600 auf 800 Watt erhöht. Die Bundesregierung werde das wohl noch im Sommer entscheiden, das Gesetz soll zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten, teilte die Verwaltung in ihren Unterlagen für den Ausschuss mit. Aus diesem Grund will sie die Beratung über das Förderprogramm noch einmal auf die nächste Sitzung des Umweltausschusses im Oktober verschieben, da davon auszugehen sei, dass das „Solarpaket I“ bis dahin beschlossene Sache sein werde.