Geschäfte in Hückeswagen Förderprogramm für mehr Leben in der Stadt

So stellt man sich den Bereich der Maskenbildner beim Film vor: Fünf runde, von LEDs umrahmte Spiegel an der Wand, davor schmale Tischchen mit Schminkutensilien und kleinen Vergrößerungsspiegeln, und die „Schauspieler“ können auf Hochstühlen Platz nehmen. Die Akteure sind in diesem Fall die Kundinnen von Linda Schoppfhoff. Die junge Frau hatte sich Mitte August vorigen Jahres an der Waidmarktstraße mit ihrem ersten Kosmetiksalon LS Beauty selbstständig gemacht, davor war sie mobil unterwegs. Die Hückeswagenerin ist eine von mehreren Geschäftsleuten, die in den vergangenen drei Jahren von dem Sonderprogramm der Städtebauförderung des Landes mit dem Titel „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ profitiert hat.