Traditioneller Brotbackofen für Hückeswagen : Fördermittel für Projekt in Dürhagen

Dürhagen Die Dorfgemeinschaft der Außenortschaft will einen traditionellen Brotbackofen bauen. Dafür hatte sie sich beim Kreis um finanzielle Unterstützung beworben, jetzt gab es den Förderbescheid.

Es ist überaus idyllisch hier im Nordwesten der Schloss-Stadt. Und das liegt nicht nur an der Natur rundherum und der nahen Wupper-Talsperre, sondern auch an dem von 1987 bis 1990 tranzlozierten (umgesetzten) Fachwerkhaus, das 1830 in Kräwinklerbrücke durch die Fabrikantenfamilie Lausberg als Kontor und Wohngebäude errichtet worden war. Nun plant die Dorfgemeinschaft von Dürhagen ein weiteres Stück Tradition anzusiedeln: einen Brotbackofen. Der soll einen Natursteinsockel erhalten und mit Lehmputz in traditioneller bergischer Bauweise errichtet werden. Dafür gibt es Fördermittel des Kreises.