Tierschutz in Hückeswagen : Flutkatastrophe trifft auch Haustiere – Spendenaktion in Hückeswagen

Im speziellen GoodyFriends-Tierschutzregal stehen Tierfreunden entsprechende Angebote zu den mit dem Spendenlabel versehenen Produkten „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“ zur Verfügung. Foto: Sven Schäfer

Hückeswagen Mit einer Platzierung spezieller GoodyFriends-Regale zum Thema Tierschutz stehen in den zookauf-Fachmärkten die mit dem Spendenlabel versehenen Produkte „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“ zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der verheerenden Flut am 14. und 15. Juli sind viele Spendenaktion ins Leben gerufen worden. Das Wasser hat immense Schäden angerichtet, viele Menschen haben alles verloren. Auch zahlreiche Tiere sind betroffen. Während einige gemeinsam mit ihren Menschen überstürzt das zerstörte Heim verlassen konnten, wurden viele Haustiere von ihren Besitzern getrennt. Geflüchtet oder weggespült, vor oder von den Wassermassen, finden sie jetzt nicht mehr zu ihren Familien zurück. Wiederum andere haben gar ihren Halter verloren. Nicht zuletzt geben einige vom Hochwasser betroffene Tierhalter ihre tierischen Lieblinge für eine Übergangszeit ins Tierheim, bis ein neues Zuhause gefunden ist.

Als wichtige Anlaufstelle unterstützen zahlreiche Tiertafeln und Tierheime die in Not geratenen Besitzer, nehmen Fundtiere auf und setzen alles daran, diese wieder mit ihren Menschen zusammenzubringen. Für dieses bemerkenswerte Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter benötigen sie Hilfe. Denn Futtermittel in großen Mengen sind mehr denn je erforderlich. Mit einer erfolgreichen Spendenaktion unterstützt die Fachhandelsgruppe zookauf mit Sitz an der Gewerbestraße in Hückeswagen gemeinsam mit GoodyFriends nun gezielt gemeinnützige Tierschutzvereine in betroffenen Regionen.

Den Auftakt bildete eine Spende mit dem zookauf-Fachhandels-Partner Heimtier- und Gartenbedarf Borgmann in Wuppertal. Drei Paletten mit Futtermitteln im Wert von 3000 Euro sind an den Tierschutz Pfotenfreunde NRW in Wuppertal übergeben worden, von wo diese auf verschiedene Tierinitiativen verteilt werden. So erhält jeweils eine Palette mit Futtermitteln die mobile Tiertafel des Tierschutzes Pfotenfreunde, eine weitere geht an die Tiertafel in Langenberg sowie an das Tierheim in Velbert.

„Wir möchten allen einen großen Dank aussprechen, die mit ihrer Hilfe dazu beigetragen haben, diese umfangreiche Futterspende zu ermöglichen. Futtermittel in jeder Form wird für unsere Pfleglinge dringend benötigt“, lautete der einhellige Tenor der Mitarbeiter der Tierinitiativen. Darüber hinaus werden zurzeit weitere Paletten mit Futtermitteln an unterschiedliche Tierschutzvereine in betroffenen Regionen ausgeliefert. Der Gesamtwert der Spendenaktion beläuft sich auf mehr als 9000 Euro.

„Es ist unsere tiefe Überzeugung und eine echte Herzensangelegenheit hier unseren Beitrag zu leisten. Dank unseres starken Bündnisses können wir diese großartigen Aktionen durchführen und gezielt Hilfe leisten. Es ist eine wertvolle Arbeit für den Tierschutz, die wir auch in Zukunft regelmäßig fortsetzen werden“, sagt Adin Mulaimovic, Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter.

Mit einer Platzierung spezieller GoodyFriends-Regale zum Thema Tierschutz stehen in den zookauf-Fachmärkten die mit dem Spendenlabel versehenen Produkte „Goody – Deine Spende für den Tierschutz“ zur Verfügung. Auf www.goodyfriends.de zeigt der Live-Napf-Zähler die bisherigen Erfolge der Initiative – und die Umwandlung der Näpfe in Futterspenden kann jederzeit transparent verfolgt werden.

(rue)