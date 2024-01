Schnäppchen in Hückeswagen Alles musste raus beim Flohmarkt im Bürgerbad

Dort stehen die Menschen Schlange – fast, als gäbe es was umsonst. Und tatsächlich ist es fast so. Denn es gibt einen Tisch, an dem Kleinigkeiten verschenkt werden. Und auch der Rest ist relativ günstig zu haben – runde Bistro-Tische für 15 Euro, Liegen für 20 Euro, Stühle für zehn Euro, Dekolampen für zwei Euro und so weiter und so fort.