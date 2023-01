Besondere Sammelleidenschaft in Hückeswagen Das Spiel mit den silbernen Stahlkugeln

Wohl jeder, der irgendwie im zeitlichen Dunstkreis der 1980er oder 1990er Jahre jugendlich gewesen ist, kennt und liebt die blinkenden Spielautomaten, die es zu dieser Zeit in jeder Kneipe, in Jugendzentren oder natürlich in Spielhallen gegeben hat: Flipper. Jan Bargen aus Hückeswagen hat an der Peterstraße nicht nur ein Garagentor mit dem DeLorean aus dem Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“ realisiert – er ist als gerade 40-Jähriger auch ein Kind eben jener Hoch-Zeit der Flipper und anderen Spielautomaten. Außerdem ist der gelernte Maschinenbauingenieur ein sichtlich begnadeter Bastler mit einer ausgeprägten Flipper-Leidenschaft. Einen ganzen Raum mit mehr als zehn der knallbunten und dauerhaft blinkenden Geräten hat der Hückeswagener – eine echte Spielhalle in klein sozusagen.