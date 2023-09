Im Frühjahr war die DLRG-Ortsgruppe in den Genuss einer größeren Spende durch die Fleischwaren Blumberg GmbH aus Kobeshofen gekommen, jetzt überreichten Geschäftsführer Thorsten Quabeck und Vertriebsmitarbeiterin Iris Kniese 1200 Euro an die Freiwillige Feuerwehr. Bei der Aktion „Aufrunden bitte!" an den Kassen des Kobeshofener Fleischmarkts waren in den vergangenen Wochen 600 Euro zusammengekommen, die die Geschäftsführung ihrerseits auf das Doppelte aufrundete. Die Kunden konnten den Betrag hinter dem Komma ihrer jeweiligen Rechnung freiwillig zugunsten der Feuerwehr Hückeswagen aufstocken.