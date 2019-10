Neues Gewerbegebiet für Hückeswagen : Fläche von West 3 wird planiert

Riesige Erdmassen müssen bewegt werden, damit das künftige Gewerbegebiet West 3 terrassenförmig angelegt werden kann. Insgesamt werden das 100.000 Kubikmeter sein. Foto: Stephan Büllesbach

Junkernbusch/Heidt Viel Erde wird zwischen Junkernbusch, Kammerforsterhöhe und Heidt bewegt: Das Bauunternehmen nivelliert das Gelände für das künftige Gewerbegebiet West 3. Im Frühjahr wird auf der B 237 die Linksabbiegerspur eingerichtet.

Im Juli waren es Staubwolken, die die schweren Baufahrzeuge hinter sich herzogen, als zwischen dem Gartencenter Vöpel und Winterhagen an der Versickerungsanlage und dem Regenrückhaltebecken gebaut wurde. Jetzt ist das andere Extrem zu beobachten – Matsch durch den starken Regen. Die Fahrer der Planierraupen, Bagger und Traktoren mit Anhänger haben während der Erschließungsarbeiten mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Insgesamt müssen etwa 100.000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden, um die Fläche für das Gewerbegebiet West 3 zu nivellieren. Dabei wird auch Erde genutzt, die bei den Arbeiten an dem Regenrückhaltebecken und der Versickerungsanlage angefallen und unterhalb der Kurve am Schmalbeinsweg aufgeschüttet worden war.

„Wir sind jetzt im zweiten Bauabschnitt“, erläutert Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG, auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings seien die Arbeiten am ersten Bauabschnitt wegen des schlechten Wetters noch nicht abgeschlossen. So ist die Firma Schmidt weitere drei bis vier Wochen mit den abschließenden Arbeiten unterhalb des Gartencenters beschäftigt. Klewinghaus: „So muss der Junkernbuschbach wieder an die Oberfläche geholt werden.“ Der fließt bislang von den Teichen in Junkernbusch bis kurz vor Wiehagen unterirdisch in Rohren. Die HEG hat aber als Auflage bekommen, ihn wieder zu renaturieren, so dass der Bach demnächst entlang des Regenrückhaltebeckens fließen wird. Auch müssen daneben noch Wirtschaftswege, die etwa die Mitarbeiter des Wupperverbands nutzen werden, fertiggestellt werden.

Hier, nur wenige Meter nach der Kurve am Schmalbeinsweg in Fahrtrichtung Winterhagen, wird im Frühjahr die Linksabbiegerspur auf der B 237 errichtet. Foto: Stephan Büllesbach

Info Ideen für Gewerbegebiet sind zwölf Jahre alt 27. August 2007 Der Hückeswagener Bürgermeister Uwe Ufer stellt im Planungsausschuss der Stadt die ersten Ideen für ein neues Gewerbegebiet (West 3) im Dreieck Junkernbusch, Heidt, Kammerforsterhöhe vor. 15. März 2019 Erster Spatenstich wenige Meter unterhalb des Gartencenters Vöpel. März bis September 2019 Bau des Regenrückhaltebeckens und der Versickerungsanlage. April 2019 Zwölf Bäume werden unterhalb der Kurve am Schmalbeinsweg gefällt, weil dort später einmal die Zufahrt zu West 3 angelegt wird. Ab Oktober 2019 Erschließung des Geländes des Gewerbegebiets. Zweite Jahreshälfte 2020 Sollte alles planmäßig geklappt haben, könnte mit dem Bau der ersten Firmengebäude begonnen werden.

Seit einigen Tagen sind die Planierraupen im eigentlichen künftigen Gewerbegebiet unterwegs. Das abschüssige Gelände wird terrassenförmig angelegt, zudem wird in einem Zeitraum zwischen sechs und acht Wochen der Kanal für West 3 und das neue, kleine Wohngebiet unterhalb von Heidt verlegt. Gearbeitet wird laut Klewinghaus abschnittsweise. Parallel dazu lässt die BEW die alte Wasserleitung erneuern; die Arbeiten dazu sollen kurzum beginnen.

Unterhalb des Wohngebiets Heidt werden noch einige neue Häuser entstehen. Acht bis zehn Grundstücke will die Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft dort vermarkten, berichtet Klewinghaus. Wenn die Erschließungsarbeiten planmäßig beendet sind, könnte im Frühjahr mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden. „Wir haben eine Reihe von Interessenten dafür“, versichert der HEG-Geschäftsführer.

Umleitungshinweis für die Anwohner von Heidt und Junkernbusch. Foto: Stephan Büllesbach

Die Anwohner von Junkernbusch und Heidt haben die Auswirkungen der Erschließungsarbeiten bereits zu spüren bekommen. Denn seit Ende September gibt es nur noch eine Zufahrt in die beiden Wohngebiete: von der L 68 an der Einmündung der K 5 in Westhofen aus. Die Zufahrt in Junkernbusch am Gartencenter Vöpel ist gesperrt. Die entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Im Zuge der Erschließungsarbeiten wird demnächst zwischen der Einmündung Schmalbeinsweg und dem Gelände des Gartencenters auch die Rampe hinauf zur Bundesstraße aufgeschüttet. Ebenso wird der Straßenverlauf für West 3 angelegt. Auf diesen Baustraßen sollen sich später dann die Baufahrzeuge bewegen.