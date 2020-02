Hückeswagener Wirtschaft : Pflitsch hat Kurzarbeit angemeldet

Hückeswagen Das Unternehmen musste kurz nach Ende des Jubiläumsjahr die Reißleine ziehen.

Den guten Nachrichten von 2019, in dem der Kabelverschaubungsexperte Pflitsch vom Mühlenweg nicht nur sein 100-jähriges Bestehen feierte, sondern auch sein Werk 2 im Gewebegebiet Winterhagen-Scheideweg in Betrieb nahm, folgte zu Jahresbeginn eine schlechte: Die Firmenleitung hatte ab Januar und für ein Jahr Kurzarbeit angemeldet. Je nach Abteilung arbeiten die Beschäftigten zehn bis 25 Prozent weniger als üblich. Nun soll laut Marketing-Referentin Anette Ceferino monatsweise geschaut werden, ob die Kurzarbeit wieder rückgängig gemacht werden kann.

„Die Auswirkungen des aktuellen Wirtschaftsklimas in Deutschland machen sich auch bei der Firma Pflitsch bemerkbar“, teilte sie am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die weltweite Konjunkturschwäche, der Brexit sowie der Strukturwandel in wichtigen Kundengruppen wie der Automobilindustrie sorgen eben auch bei „einem der international führenden Experten für innovative Lösungen rund um das Kabelmanagement“ für Verunsicherung und Zurückhaltung bei Investitionen. So erwartet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) laut Ceferino nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2019 auch für 2020 einen weiteren leichten Rückgang bei Produktion und Investitionen. „Das hat auch Einfluss auf die Geschäftsentwicklung bei Pflitsch“, unterstreicht die Marketing-Referentin. Deshalb habe sich das Unternehmen für Kurzarbeit entschieden, „um so langfristig Arbeitsplätze zu sichern“.