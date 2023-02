Neues Gewerbegebiet in Hückeswagen Jenkner wächst in West 3 in die Höhe

Das Unternehmen, das unter anderem Türsysteme aus Aluminium mit Altholz-Oberflächen und Fenster in kleinen Serien produziert, hat an seinem jetzigen Standort in Wipperfürth keine Möglichkeit zu expandieren und siedelt sich daher nun neu in Hückeswagen an. In West 3 entsteht auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück eine 1250 Quadratmeter große Halle, die zweieinhalb Mal so groß ist wie die jetzige.