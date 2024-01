Hückeswagener Unternehmen Joh. Clouth 150 Jubiläums-Tüten für die Islandtafel

Das Unternehmen will das Firmenjubiläum nicht nur mit den Mitarbeitern feiern, sondern auch soziale Verantwortung übernehmen, betonte der Geschäftsführer. Darüber und über die außergewöhnliche Zuwendung freuten sich die Verantwortlichen der Islandtafel. „Wir geben in erster Linie frische Lebensmittel aus, die wir von den Supermärkten gespendet bekommen und abholen“, erläuterte Karl-Peter Turck. Manchmal komme es allerdings vor, dass in den Märkten das Personal fehle, um die Lebensmittel zu übergeben. Denn sie müssten aussortiert und könnten nicht einfach so abgegeben werden. „Dafür ist es hilfreich, dass wir haltbare Lebensmittel haben, die wir ergänzend ausgeben können“, sagte er. Die Clouth-Tüten werden nach und nach an die Besucher ausgegeben. „Es sind Konserven darin, mit Fisch oder Wurst, dazu Nudeln, Süßigkeiten, Reis oder Speiseöl. Wir sind sehr dankbar für die Spende“, versicherte Turck. Die nächste Spendenaktion im Februar findet in Moers statt, sagte Wurth. „Dann übergeben wir 150 Decken für bedürftige oder wohnungslose Menschen.“ Im März ist wieder die Schloss-Stadt an der Reihe. „Was wir dann vorhaben, werden wir jetzt noch nicht verraten“, sagte Koßmann und schmunzelte.