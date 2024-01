Wirtschaft in Hückeswagen allomess ist wieder auf dem Weg nach oben

In der neuen Halle kann künftig auf zusätzlichen 1200 Quadratmetern produziert werden, weitere 300 Quadratmeter stehen für Büros zur Verfügung. „Das Grundstück mit seinen insgesamt 10.000 Quadratmetern – davon 3600 Quadratmeter Produktions- und 820 Quadratmeter Bürofläche – ist allerdings allmählich an seiner Kapazitätsgrenze angelangt“, bestätigt Kim J. Schweingruber-Müller, die Assistentin der Geschäftsleitung, die von den Zwillingen Daniel und Sebastian Hess besetzt ist. Die beiden hatten mit dem damals noch kleinen Unternehmen, das sich der Qualitätskontrolle von Kleinstteilen für andere Firmen verschrieben hat, vor gut 19 Jahren auf 200 Quadratmetern Produktionsfläche an der Bornefelder Straße in Bergisch Born angefangen (s. Info-Kasten).