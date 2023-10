Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Großes Spektrum an künstlerischer Kreativität

Von dem in Radevormwald lebenden Professor Wil Sensen sind impressionistische und expressionistische Werke im Spiel von Strich und Schraffur, Öl sowie Farb- und Bleistift sowie Übermalung und Aussparung zu sehen. Der über 80-jährige gebürtige Wuppertaler war unter anderem als Dozent an der Bergischen Universität in Wuppertal, aber auch international tätig, wie etwa in Frankreich, Thailand, Australien und Singapur. „Seit den 50er Jahren sind seine Werke bei diversen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland zu sehen“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein.