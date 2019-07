Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Finanzamt Wipperfürth unter neuer Leitung

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Hückeswagen Das Finanzamt Wipperfürth, zuständig auch für Hückeswagen und Radevormwald sowie Lindlar, hat eine neue Chefin: Eva Wochner. Die 52-jährige Juristin hat zum 1. Juni die Nachfolge von Frank Ritgen angetreten, der das Finanzamt mehr als vier Jahre leitete und Anfang Januar die Leitung des Finanzamts Köln-Ost übernahm.

In einer Feierstunde begrüßte Marion Michaelis, Finanzpräsidentin der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Wochner als neue Leiterin des Finanzamts. „Mit Eva Wochner bekommt das Finanzamt Wipperfürth eine Dienststellenleiterin, die die Tätigkeit in einem Finanzamt kennt. Sie meistert die fachlichen und organisatorischen Herausforderungen eines Festsetzungsfinanzamts charmant, aber dennoch verbindlich. Sie setzt sich für die Beschäftigten ein und schafft es, auch bei schweren Entscheidungen den Überblick zu behalten,“ so Michaelis anlässlich des Wechsels.