Kino im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Filmklassiker – und ein Spielfilm mit Jack Nickolson

Hückeswagen Zwei Kinofilme an einem Nachmittag – der Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach macht das möglich.

Zum nächsten Kino-Sonntag lädt das Kultur-Zaus Zach für Sonntag ein. Um 15 Uhr hebt sich der Vorhang für einen Filmklassiker von Hans Grimm, in dem es um einen Jungen geht, der mit seiner großen Schwester bei seinem Opa lebt. Der hat die Vormundschaft über die beiden. Der Opa ist in der Pferdezucht tätig, ganz zur Freude des Jungen, der ein begeisterer Pferdefreund ist. So erhält er von seinem Opa auch ein kleines Fohlen. Doch der Opa stirbt, die Vormundschaft geht an einen Onkel, der mit den beiden Kindern nicht viel anfangen kann. So entschließt sich der Onkel, den Jungen in einem Internat unterzubringen und zur Finanzierung das Fohlen sowie die anderen Pferde des Opas zu verkaufen. So sind die beiden Kinder gefordert, Ideen zu entwickeln, damit sie nicht in ein Internat müssen.