Partyspaß in Hückeswagen Beim Feuerwehrfest schäumt nicht nur das Bier

Nicht nur das Bier hatte beim Herweger Feuerwehrfest am vergangenen Wochenende eine Schaumkrone. Auch die zur Tanzfläche umfunktionierte Fahrzeughalle wurde mit Schaummassen geflutet. Schon am Freitag kamen mehr als 500 Gäste nach Herweg, um gemeinsam mit der Löschgruppe zu feiern. Traditionell ist es der Tag, an dem die Kameraden der umliegenden Feuerwehren sich ein Stelldichein geben, darunter auch die Radevormwalder Löschgruppe Landwehr. „Wir hatten heute unseren regulären Übungsabend und sind danach nach Herweg gefahren“, sagte Unterbrandmeister Uwe Rummenhöller. Der Besuch des Feuerwehrfests in Herweg habe schon lange Tradition. „Das Fest hat seinen Ruf, ist immer am gleichen Wochenende und hat eine tolle Location. Viele Feuerwehren treffen sich hier“, fügte Rummenhöller hinzu. Vor einem Bad im Partyschaum scheute er nicht zurück. „Wir haben unsere Dienstkleidung an, da passiert nichts“, sagte er lachend.