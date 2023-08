Kolpingjubiläum in Hückeswagen Freiwillige Feuerwehr zeigt ihr Können

Und das sah so aus: Kurz nach halb eins am Mittag kommen zwei große Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht auf den Schloss-Platz gerauscht. Mit an Bord ist Yvonne Willicks, die laut „Achtung! Achtung!“ ruft, ehe sie sich von Gruppenführer Sebastian Krüger erklären lässt, welche Einsatzlage sich dem Löschzug Stadt hier präsentiert. Neben der „zu rettenden Person“ Antonia Pohl, die über die Drehleiter evakuiert wird, befindet sich laut dem Szenario im „brennenden“ Schloß auch noch Katharina Klintworth als „vermisste Person“. Wenig später kann auch sie wohlauf von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.