Feuerwehreinsätze in Hückeswagen Autofahrer kracht in umgestürzten Baum

Am Freitag war der Löschzug Stadt der Freiwilligen Feuerwehr gleich zweimal im Einsatz. In Walkmühle waren am späten Nachmittag ein Baum und mehrere Äste umgestürzt und in einer Telefonleitung hängen geblieben. Mittels Motorsäge wurden die Hindernisse beseitigt. Die Telefonleitung wurde nicht beschädigt. Nur wenige Stunden später wurde der Löschzug Stadt erneut alarmiert. Am Beverteich war ein Baum umgestürzt und blockierte die Bevertalstraße. Mittels Motorsäge wurde der Baum beseitigt. Weitere gebrochene Äste an einem angrenzenden Baum wurden über die Drehleiter ebenfalls mit Motorsäge weggeschnitten, um eine weitere Gefährdung zu vermeiden.