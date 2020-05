Hückeswagener Friedhof : Feuerwehr verhindert, dass Friedhofskapelle Feuer fängt

An der Rückseite der Friedhofskapelle war ein Müllbehälter in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Der Brand auf dem Friedhof am Dienstagmittag hätte auch ein schlimmeres Ausmaß haben können, als nur ein paar geschmolzene Gießkannen und einen zerstörten Müllbehälter. So wurde das Gebäude nur leicht beschädigt.

Es ist nicht immer leicht, an eine der Gießkannen auf dem Friedhof zu bekommen. Jetzt wird’s noch schwieriger. Denn bei einem Feuer auf der Rückseite der Friedhofskapelle in einem Müllbehälter waren am Dienstagmittag auch mehrere der Kunststoff-Kannen geschmolzen.