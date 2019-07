Schützenfest Hückeswagen : Feuerwehr steht parat beim Abschießen des Feuerwerks

Hückeswagen Das Feuerwerk am Abend des Schützenfest-Samstag wird abgeschossen. Die Verantwortlichen haben keine Bedenken wegen der Hitze und Trockenheit.

Die gute Nachricht für alle, die heute, Samstag, das traditionelle Riesen-Höhenfeuerwerk des Schützenvereins sehen wollen, ist: Das Feuerwerk findet statt. Sowohl Bürgermeister als auch Stadtbrandinspektor haben keinerlei Bedenken, dass angesichts der Hitze und der tagelangen Trockenheit eine Rakete oder ein Böller ausgetrocknete Pflanzen oder gar Gebäude in Brand setzen könnten. In Lindlar und Burscheid waren im vorigen Jahr die Schützen-Feuerwerke abgesagt worden. „Damals gab’s aber vorher auch eine deutlich längere Trockenphase“, unterstreicht Ordnungsamtsleiter Andreas Schröder auf Anfrage unserer Redaktion.

Wenn das Feuerwerk gegen 22.30 Uhr von den Wupperauen aus abgeschossen wird, wird in unmittelbarer Nähe ein Fahrzeug der Feuerwehr stehen. „Es ist zudem gewährleistet, dass der Feuerwerker den Mindestabstand von 80 Metern zum nächstgelegenen Gebäude einhalten wird“, sagt Schröder. Der wird, wie schon im Vorjahr, etwas kleinere Kaliber abschießen, die nicht so weit streuen. Die Zuschauer würden davon aber nichts merken, verspricht Schützenchef Stefan Lorse. Denn die Raketen fliegen zwar nicht mehr ganz so hoch in den nächtlichen Himmel über Hückeswagen, aber immerhin noch bis zu 100 Meter.