Hückeswagener Feuerwehr im Einsatz : Defektes Auto verliert in Tiefgarage Diesel und Öl

Defektes Auto verliert in Tiefgarage Diesel und Öl

Der Löschzug Stadt war zu einer Ölspur in der Tiefgarage beordert worden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Wegen der Beseitigung einer Ölspur in der Tiefgarage unter dem Etapler Platz musste die Feuerwehr am Dienstagabend für zwei Stunden ausrücken.

Eine ziemliche Sauerei hatte ein defektes Auto am Dienstagabend in und vor der Tiefgarage unter dem Etapler Platz hinterlassen. Deswegen musste gegen 18.10 Uhr auch der Löschzug Stadt ausrücken, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Mittwoch berichtete.