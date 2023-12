Feuerwehreinsatz in Hückeswagen Hinterachse eines mit Benzin beladenen Lasters qualmte

Es hörte sich dramatisch an, war doch der Leitstelle der Feuerwehr am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, ein mit Benzin beladener Lkw auf der Bundesstraße 237 in Westenbrücke gemeldet worden, an dessen Hinterachse zeugen eine Rauchentwicklung gesehen hatten. Letztlich war es dann jedoch bei Weitem nicht so schlimm, wie zunächst angenommen.