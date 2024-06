Millionenprojekt für Hückeswagen Der Feuerwehr-Neubau wächst in die Höhe

„Unser Plan war es, das fertiggestellte Gebäude zum 31. Dezember dieses Jahres an die Feuerwehr zu übergeben“, sagte Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, am Montagmorgen beim Ortstermin mit unserer Redaktion. Doch das Wetter hat für einen deutlichen Zeitverzug gesorgt, so dass es voraussichtlich erst zum 31. Mai 2025 übergeben werden kann. „Die Temperaturen waren nicht das Problem“, versicherte Klewinghaus. Zumal der Winter eher mild war. „Aber wir hatten viel Regen. Viel zu viel“, nannte er das Hauptproblem beim Namen. Denn der Niederschlag hatte vor allem im Herbst und Winter dafür gesorgt, dass der Boden sehr lehmig war. „Wir konnten ihn daher nicht auf die Deponie fahren, die auch noch wochenlang geschlossen war“, erläuterte Klewinghaus.