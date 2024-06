Jugendfeuerwehr Hückeswagen Nachwuchsfeuerwehrleute schaffen die Leistungsspange

23 Hückeswagener Nachwuchsfeuerwehrleute begleitet von zehn Betreuern, nahmen am Wochenende am Kostenpflichtiger Inhalt Zeltlager der oberbergischen Jugendfeuerwehren in Radevormwald teil. Die Zelte am Kollenberg hatten sie bereits am Donnerstag aufgebaut, am Freitag stand dann zunächst die Eröffnungs- und Jubiläumsfeier der Jugendfeuerwehr Radevormwald an, die ihr 50-jähriges Bestehen feierte.