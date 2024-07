Einsätze in Hückeswagen Feuerwehr muss erneut zwei Mal ausrücken

Momentan ist die Feuerwehr wieder viel zu Einsätzen unterwegs. Nach dem Dreifach-Einsatz am 10. Juni, dem tödlichen Unfall eines Motorradfahrers sowie dem vermeintlichen Küchenbrand am 14. Juni und dem umgestürzten Baum auf die B 237 in der Nacht zum 18. Juni war sie am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag erneut zwei Mal zu Notfällen gerufen worden. Das teilte ihr Sprecher Morton Gerhardus am Freitagmittag mit.