Familienvater unter Schock : Kinderzimmer steht an Neujahr in Flammen

Die Feuerwehr beim Einsatz an der Hermann-Löns-Straße. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Für eine vierköpfige Familie begann das neue Jahr mit Schrecken. Gegen Mittag schlug der Rauchmelder in der oberen Etage ihres Reihenhauses an der Hermann-Löns-Straße Alarm. „Wir saßen alle in der Küche, als der Alarm losging“, berichtete der unter Schock stehende Familienvater.

Aus dem Kinderzimmer seien ihm schwarze Rauchschwaden entgegengekommen. „Ich habe die Tür direkt wieder zugemacht“, fügte der 42-Jährige hinzu, der sich mit seiner Familie sofort in Sicherheit bringen konnte. Um 13.06 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Löschzug Stadt rückte mit Unterstützung der Löschgruppe Herweg sowie zwei Rettungswagen an.