Feuerwehreinsatz in Hückeswagen Kaminbrand in Ulemannssiepen

Aufmerksame Autofahrer hatten am Freitagmittag, gegen 12.50 Uhr, bei einem Wohnhaus in Ulemanssiepen einen deutlichen Feuerschein sowie eine starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die ersten Kräfte des Löschzugs Stadt und der Löschgruppe Holte am Einsatzort konnten das bestätigen, teilt Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mit. „Durch die enorme Hitzeentwicklung rund um die Öffnung des Kamins waren bereits Teile der Verkleidung und Dachziegel abgeplatzt.“