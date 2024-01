Großeinsatz in Hückeswagen Feuerwehr löscht Feuer bei bis zu 1000 Grad im Hausinneren

Solche Einsätze sind für die Hückeswagener Feuerwehr selten, stand doch das Kellergeschoss eines Einfamilienhauses am Freitagnachmittag auf der Kaiserhöhe beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr bereits in großen Flammen. Der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg waren um 17.08 Uhr alarmiert worden, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Samstagmittag mitteilte.