Einsatz in Hückeswagen-Eckenhausen Feuerwehr löscht brennende Garage

Was von der Kreisleitstelle zunächst als Kleinbrand“ gemeldet worden war, stellte sich als größeres Feuer heraus. Denn schon bei der Anfahrt der Feuerwehrleute auf ihre Gerätehäuser an der Bachstraße und Herweg war eine große Rauchwolke sichtbar. Um 14.32 Uhr waren am Samstag der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Herweg nach Eckenhausen bei Linde beordert worden, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Sonntagmittag mitteilte.