Berufsfeuerwehrtags in Hückeswagen Feuerwehr-Jugend in Rufbereitschaft

Vier Feuerwehrautos fuhren am Samstagnachmittag mit Blaulicht in die Außenortschaft Kaisersbusch. „Ölspur auf der Straße“ lautete die Meldung. Vor Ort bot sich aber ein noch weitaus schlimmeres Bild: Unter einem Auto lag eine eingeklemmte Person, die gerettet werden musste. Dieses Szenario war nur eine von mehreren gestellten Szenen, mit denen 21 Nachwuchskräfte der Hückeswagener Jugendfeuerwehr konfrontiert wurden. Sie absolvierten am Wochenende einen Berufsfeuerwehrtag in Form eines 24-Stunden-Dienstes, der am Samstagmorgen um 7.30 Uhr begann. Das Gerätehaus in Straßweg wurde dabei zur Wache für die Jugendlichen zwischen elf und 16 Jahren umfunktioniert. Dort gingen auch die „Notrufe“ für die Außeneinsätze ein.