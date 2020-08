Sturm über Hückeswagen : Sturmtief entwurzelt Bäume – Feuerwehr im Einsatz

An der K12 nahe des Beverdamms hatte der Sturm einen Baum umgeknickt. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Auch in der Schloss-Stadt wehte es am Mittwoch heftig – mit Folgen: Die Feuerwehr musste in der Nacht und den frühen Morgenstunden zu zwei Einsätzen am Schmalbeinsweg und am Beverdamm ausrücken.

Sturmtief „Kirsten“ hat am frühen Mittwoch für zwei Feuerwehreinsätze in Hückeswagen gesorgt. So war die Nacht für die Feuerwehrleute des Löschzugs Stadt bereits um 2.40 Uhr zu Ende, denn der erste Einsatz führte die Einsatzkräfte nach der Meldung durch die Polizei nach Wiehagen. „An der Abzweigung Schmalbeinsweg versperrte ein umgestürzter Baum fast die gesamte Fahrbahn der B 237“, teilte Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mit. Mit Hilfe einer Motorsäge wurde der Baum zerteilt und auf den Gehweg abgelegt, der daraufhin gesperrt wurde. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet.

In der Nacht zu Mittwoch war am Schmalbeinsweg ein Baum auf die B237 gestürzt und hatte fast die gesamte Fahrbahn blockiert. Foto: Feuerwehr

Doch bereits um 5.26 Uhr kam die zweite Alarmierung herein: Dieses Mal war ein Baum zwischen der Einfahrt zur Gaststätte „Zur zornigen Ameise“ und dem Beverdamm auf die K 12 gestürzt. Auch dieser wurde kurzerhand mit einer Motorsäge soweit zurückgeschnitten, so dass die Fahrbahn wieder frei war. Nach einer halben Stunde rückte der Löschzug ab.

