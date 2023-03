Feuerwehr in Hückeswagen Feuerwehr blickt auf positives Jahr zurück

Den meisten Hückeswagenern noch gut in Erinnerung geblieben sein dürfte indes der Einsatz am 2. Dezember beim Dachstuhlbrand an der Heidenstraße. „Der Großeinsatz am frühen Morgen war durch die verschachtelte Bauweise vor Ort nicht einfach“, sagte der Stadtbrandinspektor. Über 80 Einsatzkräfte mit Verstärkung aus Wipperfürth und Radevormwald hätten das Feuer nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen können – auch hier waren zwei Verletzte zu beklagen, darunter ein Feuerwehrmann. „Es ist das Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können, der Spaß an der Teamarbeit und der Zusammenarbeit, die unsere Arbeit so speziell werden lassen“, fasste Hogenfeld zusammen. Auch die Berichte der einzelnen Löschgruppen, des Löschzugs Stadt sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr machten das deutlich.