Hückeswagener Außenortschaft : Reisebus fährt sich auf K 14 bei Purd in Spitzkehre fest

Reisebus fährt sich auf K 14 bei Purd in Spitzkehre fest

Purd Die k 14 ist für größere Fahrzeuge gesperrt – eigentlich. Denn immer wieder ignorieren Fahrer vor allem von Lkw das Verbot und bleiben dann in einer der engen Kurven bei Purd stecken. Am Freitagabend traf es einen Reisebus.

Die kuriosesten Geschichten auf Hückeswagens Straßen passieren auf der Kreisstraße 14 bei Purd. Denn nahe der Außenortschaft fahren sich immer wieder Lkw in den engen Kurven fest und müssen anschließend mit einem Kran aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Dabei ist die K 14, die Straßweg und Lamsfuß (Wipperfürth) verbindet, für größere Fahrzeuge gesperrt. Daher hätte am Freitagabend auch der Reisebus nicht über die enge Straße fahren dürfen. Sein Fahrer ignorierte jedoch die Verbotsschilder, und auch er blieb gegen 20.30 Uhr in einer der Spitzkehren oberhalb von Purd mit seinem langen Gefährt stecken.