Appell der Feuerwehr Hückeswagen Auch Kranke und Verletzte haben eine Privatsphäre

Anlass war ein Einsatz von voriger Woche auf Wiehagen. Am Dienstagabend war der Löschzug Stadt von den Rettungssanitätern zur Unterstützung alarmiert worden, weil sie einen Patienten aufgrund seines Zustands und der baulichen Gegebenheit des Hochhauses am Tulpenweg nicht zügig aus einem der oberen Stockwerke durch das Treppenhaus nach unten hätten tragen können. So war die Einfahrt zur Blumenstraße am Kreisverkehr gesperrt worden, weil dort die Drehleiter in Stellung gebracht worden war. Mit ihrer Hilfe wurde der Patient aus dem achten Obergeschoss nach unten gebracht, wo der Rettungswagen bereits wartete. „Für die Dauer des Einsatzes war die Blumenstraße im betroffenen Bereich voll gesperrt“, teilt Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mit. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.