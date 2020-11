Feuerwehreinsatz in Hückeswagen : Feuer bei arcus Holztreppen in Winterhagen

Winterhagen Großeinsatz an der Heinrich-Schicht-Straße mit allen Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebrannt hatte es in einer Lackierkabine. Ein Mitarbeiter kam verletzt ins Krankenhaus: Er hatte Schwebstoffe des Löschpulvers eingeatmet.

Unschöne Erinnerungen dürften am Montagnachmittag bei dem einen oder anderen Mitarbeiter von arcus Holztreppen im Gewerbegebiet Winterhagen aufgekommen sein. Schon einmal hat es in der Firma gebrannt, im Jahr 2004, damals noch am alten Standort an der Industriestraße – interessanterweise ebenfalls im Dezember. Ganz so schlimm war es dann allerdings zum Glück doch nicht, auch wenn nach dem Notruf gegen 15 Uhr direkt alle Löschgruppen und der Löschzug Stadt ausrückten. „Es gibt gewisse Schlüsselworte, die hinterlegt sind. Zum einen aus den Erfahrungen mit dem Brand vor 16 Jahren. Zum anderen aber auch, weil in einem holzverarbeitenden Betrieb eben auch jede Menge Brandpotenzial liegt“, sagte Stadtbrandinspektor Karsten Binder nach dem Einsatz.