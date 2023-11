Massiver Kabelschaden in Hückeswagen Festnetzanschluss soll ab Dienstag wieder funktionieren

In Hückeswagen ersetze die Telekom gerade die gesamte Rohranlage, daher würden die Reparaturarbeiten noch bis Dienstag, 21. November, fortgesetzt. Bis Montag sollte der Tiefbau komplett erledigt sein und das neue Kabel in der Erde liegen. Am Dienstag werde das Kabel dann montiert und alle Anschlüsse wieder geschaltet. „Nach unseren Angaben sind insgesamt fünf Kundenanschlüsse betroffen. Mit Herrn Oerder sind wir im Kontakt“, berichtete Göricke. Auch auf den Vorwurf von Oerder, der eine Diskriminierung der Älteren vermutet, weil diese noch analoge Anschlüsse haben, reagiert Göricke. „Telekom-Kunden, die über ihren Anschluss lediglich telefonieren ohne Internet entstehen im Vergleich zu Kunden mit Internetzugang selbstverständlich keinerlei Nachteile bei einer Entstörung. Sobald uns eine Störung (Telefon, Internet, TV…) gemeldet wird, beginnen wir sofort mit der Fehlersuche und der Beseitigung“, versichert der Telekomsprecher. Bagger, Blitz, Starkregen oder Vandalismus würden die Infrastruktur der Telekom leider regelmäßig beschädigen. Einen 100-prozentigen Schutz für die Kabel gebe es daher nicht. Störungen oder Ausfälle durch Fremdeinwirkung (zum Beispiel bei Bauarbeiten, die in der Nähe eines Kabels gemacht werden) oder durch Wetter ließen sich nicht ausschließen. „Wir tun in solchen Fällen alles, um unsere Kundinnen und Kunden wieder möglichst schnell ans Netz zu bringen“, betont Göricke.