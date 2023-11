Massiver Kabelschaden der Telekom in Hückeswagen Festnetz funktioniert endlich wieder

Der Anwohner in Oberburghof zeigte sich schlussendlich beeindruckt, wie schnell die Telekom nach der Berichterstattung in der BM dann doch reagiert habe. „So einen massiven Aufwand habe ich noch nie erlebt“, sagte er. Denn Oerder und andere betroffenen Kunden fühlten sich in den vergangenen Monaten von der Telekom regelrecht verschaukelt. „Ständig wurden wir vertröstet, ständig bekamen wir ein neues Datum genannt“, sagte Oerder. Nachdem der Schaden im März aufgetreten war, nannte die Telekom zunächst den 18. April als ersten Termin. Die Umsetzung erfolgte schließlich am 21. November.