Schulabschluss 2022 in Hückeswagen : Festlicher Abschluss an Montanusschule

Hückeswagen Acht Schüler haben einen Ausbildungsplatz, zwei besuchen künftig das Gymnasium. Die Jahrgangsbeste erzielte einen Notendurchschnitt von 1,8.

Es war ein wichtiger Tag im Leben der Schüler der Montanusschule, die zum Abschluss ihrer Schulzeit die Zeugnisse überreicht bekamen. Am Dienstagabend wurden 25 Schüler mit einem Festakt verabschiedet. Das Forum war dazu mit hunderten Ballons und Sternen geschmückt und auch die Schülerinnen und Schüler hatten sich mit glitzernden Abendkleidern und schicken Anzügen in Schale geworfen.

„Dass ich euch Jungens im Anzug sehe, hätte ich nicht erwartet“, sagte Klaus Kruska von der Schulleitung in seiner Rede. Die sechs Jahre auf der Schule seien für manche Schüler nervig, für andere das Paradies gewesen, weil sie jeden Tag ihre Kumpels hätten sehen können. „Es gab Zickereien, kein Bock und Bewegung war ein Fremdwort“, berichtete der Sportlehrer aus seinem Unterricht und fügte gleich darauf hinzu: „Dafür konntet ihr in Erdkunde gut arbeiten, diskutieren und argumentieren. All das werdet ihr demnächst bestimmt vermissen.“ Klaus Kruska sprach in seiner emotionalen Rede auch die Skifahrt in der sechsten Klasse, die Ausflüge und Feste an, die die Schüler und Lehrer gemeinsam erlebt hatten.