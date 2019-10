Hückeswagen : Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche im JuZe

Im Februar hatte Ex-Fußballprofi Carsten Ramelow (r.) den neuen Kicker im Jugendzentrum eingeweiht, am 17. Oktober wird auf dem ein Turnier gespielt im Rahmen des Ferienprogramms des Jugendzentrums. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Team des Jugendzentrums hat für Hückeswagener Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche ein zweiwöchiges Programm für die Herbstferien erstellt.

Langeweile muss in den bevorstehenden Herbstferien nicht aufkommen, hat doch das Jugendzentrum für Kinder und Jugendliche in beiden Wochen einige Aktionen geplant – jeweils von dienstags bis freitags. Kinder ab sechs Jahre sind im Untergeschoss der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal willkommen, der Offene Samstag am 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr, richtet sich an Drei- bis Zwölfjährige.

Den Auftakt des Herbstferienprogramms im JuZe macht am Dienstag, 15. Oktober, die Genuss-Werkstatt: Von 14 bis 17 Uhr können dort Brotchips und Müsli hergestellt werden. Anschließend (bis 21 Uhr) steht der Offene Treff an. Mittwochs ist Kino-Tag; dann gibt es gratis Knabbereien. Am 16. Oktober, läuft ab 16 Uhr der Film „Spiederman – A new Universe“ für Kinder ab sechs Jahre, um 18.30 Uhr startet „Venom“, ein Film für Jugendliche ab zwölf. Im Mittelpunkt des Donnerstags, 17. Oktober, stehen von 16 bis 21 Uhr ein Kickerturnier, bei dem es Preise zu gewinnen gibt, und der Offene Treff. Und am 18. Oktober heißt es von 18 Uhr bis Mitternacht wieder „Your Friday“ – Jugendliche ab 16 Jahr sind dann zur „Jam Night“ eingeladen und können gemeinsam musizieren. Instrumente und Verstärker dürfen ebenso wie Getränke mitgebracht werden.

Unter dem Motto „Gartenzauber“ geht es am Dienstag, 22. Oktober, in die zweite Ferienwoche. Von 14 bis 17 Uhr können die kleinen Besucher ein Gartenmobile gestalten, anschließend ist bis 21 Uhr wieder der Offene Treff. Beim Kino-Tag am 23. Oktober steht zunächst ab 16 Uhr der Film „The Bouncer“ für Jugendliche ab 16 Jahre an, danach dürfen nur junge Erwachsene bleiben. Denn der Film „Death Wish“, der um 18.30 Uhr beginnt, ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Erneut Preise zu gewinnen gibt es am Donnerstag, 24. Oktober, beim Dart-Turnier, das um 16 Uhr beginnt. Danach ist Offener Treff bis 21 Uhr. Mit einem solchen endet das Ferienprogramm im JuZe schließlich am Freitag, 25. Oktober, 16 bis 21 Uhr.

(büba)